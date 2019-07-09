Блат в сборной? Новый скандал в российском биатлоне

В российском биатлоне произошел новый скандал. Уволенный с поста тренера резервной сборной страны Андрей Падин заявил, что его убрали, чтобы назначить на этот пост «блатного» аналитика Евгения Куваева, который якобы является близким другом наставника главной женской команды Виталия Норицына . Куваев отреагировал на это высказывание, заявив, что аналитики часто перерастают в тренеров по ходу карьеры.

Тренер резервной женской сборной России по биатлону Евгений Куваев ответил на обвинения бывшего члена тренерского штаба Андрея Падина в адрес национальной команды.

Падин в прошедшем сезоне работал тренером по функциональной подготовке резервной сборной России. В апреле его уволили, назначив вместо него Куваева. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев аргументировал громкое решение тем, что Падин попросту «не вписался в состав команды».

Комментатор Дмитрий Губерниев тогда назвал эти реформы «больше чем преступлением», а сам опальный специалист громко прокомментировал свое отстранение, в качестве причины случившегося назвав блат в рядах национальной команды.

«На уровне слухов догадываюсь, что больше всех ради моего исключения из штаба постарался старший тренер Виталий Норицын. Я понимаю, если бы меня заменили на квалифицированного тренера из профессиональной среды… Однако меня заменили на лучшего друга Норицына — 30-летнего аналитика Куваева, который никогда не тренировал. Напрашивается связь, что постарался Норицын. Почему на его поводу пошел главный тренер всей сборной России Анатолий Хованцев, это уже вопрос к нему — мне же поставили «удовлетворительно» на тренерском совете, то есть я с работой справился», — цитировал Падина Sports.ru.

Куваев же в ответ предоставил свою версию того, почему его взяли на столь высокую должность. Он отметил, что на тренировке аналитик является «разнорабочим», выполняющим множество функций. Основная работа у него начинается уже после занятия — это сбор данных и предоставление их наставнику.

«Из нас довольно часто вырастают в тренеры: тот же Крючков, Егор Сорин у лыжников — в принципе это нормальная практика. У нас все удивляются, когда приходит молодой тренер — это вроде как странно, он же без опыта. А возьмите шведов: главный тренер по биатлону — 24-25 лет, главный тренер по лыжам — чуть за 30», — подчеркнул Куваев.

Также он не обошел стороной и отношения с Норицыным, которые он назвал рабочими, а не дружескими.

«Мы знакомы с 2016-го: его сделали старшим в женской команде, я был там аналитиком. Наверное, вначале он сомневался во мне, но и я в нем сомневался: молодой тренер, опыта немного. Падин считает, что я лучший друг Норицына, но я бы так не сказал. У нас рабочие отношения — вне сбора мы созваниваемся только по делам», — сказал Куваев.

Ранее о резонансном увольнении высказывался и главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев. Он в довольно жесткой форме расставил точки над «i», заявив, что Падин «отлынивал» от работы.

«Решение принимало правление Союза биатлонистов России, а не один человек. Я читал интервью Падина, он говорит, что выполнял предложенный план целиком.

Но он отлынивал. Прежде всего по интенсивности: было несколько моментов, когда девочки из группы Падина завышали ее чуть ли не в два раза. Поэтому было общее решение с руководством: работать должны те, кто готов присутствовать в нашей системе», — настаивал Хованцев.

Однако были и те, кто вступился за оставшегося без работы тренера. Среди таких людей — биатлонистка Виктория Сливко , которая устала от постоянных перестановок в тренерском штабе.

«Мое мнение никто не спросит, но я все-таки хочу сказать вам, друзья, я в сборной команде России уже семь лет. В этом году я работала с тренером, который живет спортом, у которого горят глаза на тренировках, с тренером, который всегда меня поддерживал и верил. Который мог так мотивировать, что я была готова умирать и доползать до дома после тренировки — я знала, что это приведет к результату. С таким наставником я готова горы свернуть! И его снова убирают.

Почему так происходит, я не понимаю. А ведь я не одна, кто хочет работать с Андреем Викторовичем», — писала Сливко в инстаграме, оставляя в сториз подпись «Нет, не верю» под фото Евгения Куваева.

Стоит отметить, что Андрей Падин оставался без работы недолго. Сначала он нелогично числился в дополненном списке кандидатов в сборную России от Министерства спорта , а затем присутствовал на сборах мужской сборной Белоруссии в Раубичах, где помогал местным спортсменам бороться с нестабильной стрельбой.

С наибольшей вероятностью именно там специалист и продолжит свою тренерскую деятельность.