Россия потеряет лидера сборной? Логинов не подписывает контракт

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов до сих пор не подписал договор с Союзом биатлонистов России (СБР), оставаясь единственным в национальной команде, кто этого не сделал.

С нового сезона Союз биатлонистов России ввел новую фишку — отныне все члены национальной команды должны подписать контракты с организацией.

«Это шаблонный договор, одинаковый для всех, где прописаны базовые вещи. Главные требования связаны со спонсорскими обязательствами — в первую очередь по экипировке и тем компаниям, которые указаны в бюджете. Всего четыре страницы — ничего подводного и страшного: трудовая дисциплина, распорядок, тренировочный режим, — рассказывал вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Суть и дух контракта: юридическая и административная защита тех договоров, которые заключает СБР».

Контракты со своими спортсменами подписывают большинство международных федераций, причем иногда это помогает решать спорные ситуации, как между словацкой федерацией биатлона и сестрами Фиалковыми, Паулиной и Ивоной.

Однако в начале июня агентство ТАСС сообщило о неожиданно возникшей проблеме. Контракт с СБР отказывался заключать один из самых опытных биатлонистов сборной Евгений Гараничев

«В начале этой недели я позвонил Евгению. Разговор был короткий, его ответ прямой: я подписывать не буду. Почему? Нет и все», — рассказал Sports.ru. начальник команды Дмитрий Рочев.

При этом он также сообщил, что большинство спортсменов национальной команды заключили контракты с СБР еще на первом сборе в Белокурихе, а отсутствовавшие там Дмитрий Малышко Матвей Елисеев специально прибыли на подписание договоров в офис Союза.

Позже появилась информация, что Гараничев все же заключил контракт с Союзом биатлонистов России, но стало известно о другой проблеме.

Оказывается, до сих пор не подписал бумаги главный биатлонист страны, лидер сборной России Александр Логинов, занявший в прошлом сезоне второе место в общем зачете Кубка мира.

Напомним, Логинов вернулся в 2018 году после дисквалификации из-за употребления эритропоэтина, после чего столкнулся с неприятием многих ведущих мировых биатлонистов. Особенно ярко негатив проявился по ходу прошлого сезона, когда Александр начал показывать сильные результаты и даже выигрывать гонки.

Больше всех против Логинова высказывался шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон , хотя негативные комментарии выдавали и другие спортсмены, включая семикратного обладателя Кубка мира француза Мартена Фуркада и безоговорочного лидера прошлого сезона норвежца Йоханнеса Бе

Тем не менее претензии коллег не помешали Логинову провести сильный первый полноценный сезон после дисквалификации и стать вторым в общем зачете борьбы за «Большой хрустальный глобус».

Гараничев подписал соглашение с СБР, регулирующее порядок выплаты бонусов за достижение результатов, а также спонсорские обязательства спортсменое, после личной встречи с президентом организации Владимиром Драчевым

А вот Логинов, по информации ТАСС, не сделал этого из-за желания проконсультироваться с юристами, чтобы оценить предложенные условия.

«Работа идет. Было сказано, что Логинов уже готов подписать, но еще идет дискуссия. Есть моменты, которые он бы хотел в качестве разногласий прописать. Я попросил его написать, с чем он согласен, с чем не согласен, что готов принять и какие пункты хотел бы поменять. Сначала должен быть диалог, а затем вноситься изменения», — рассказал Драчев.

В целом желание Логинова изменить какие-то пункты договора вполне понятны. Речь идет о действительно сильнейшем биатлонисте России, единственным, кто действительно показывает стабильные и серьезные результаты.

Так что Александру действительно могут не подходить условия, которые приемлемы для всех остальных спортсменов сборной. При этом до старта сезона еще достаточно времени, и волноваться поклонникам биатлона не о чем — наверняка контракт еще будет заключен.

В любом случае, даже если разногласия будут действительно неразрешимыми, можно не сомневаться, что СБР вынужден будет пойти на уступки — представить сборную страны без Логинова в данный момент просто невозможно.

«Чем выше уровнем атлет, тем в более детальном разборе своих ошибок он нуждается. Я в команде недавно, пока наблюдаю, собираю данные по спортсменам, анализирую, чем могу помочь, — заявил недавно назначенный тренером в мужскую сборную России Максим Максимов.