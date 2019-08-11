Лыжи за свой счет: чем СБР пригрозил Логинову

Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России. Если стороны не придут к соглашению, то, как пояснили в СБР, спортсмен сможет выступить в составе сборной на этапах Кубка мира в следующем сезоне, однако в этом случае будет обязан обеспечивать себя инвентарем самостоятельно.

Будущее биатлониста Александр Логинов остается в подвешенном состоянии из-за отказа спортсмена подписывать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Согласно ранее появившейся информации в прессе, основные разногласия Логинова с организацией заключаются в финансовом вопросе — спортсмен не согласен с руководством федерации по условиям спонсорства.

Однако в том случае, если Логинов не подпишет соглашение, то все равно сможет выступать за сборную России. Ситуацию прояснил исполнительный директор СБР Сергей Голиков , заявив, что биатлонист при таком раскладе будет обеспечивать себя самостоятельно.

«Вы спрашиваете, что будет, если Логинов не подпишет договор? Ничего. Мы ему ничего не должны. И он нам ничего не должен! Он пройдет осенью отбор в команду. Так? Попадет, скорее всего. И будет бегать на этапах Кубка мира, но — без контракта. Это значит, что мы ему ничего не должны. Ни экипировку, ни патроны, ни лыжи. Ничего. И он нам ничего не должен. Так пусть бегает, ради бога! Молодец», — приводит слова Голикова РИА «Новости».

Напомним, что с этого года каждый член главной команды страны обязан заключить с федерацией специальный договор. Многие лидеры сборной России уже поставили подписи под контрактами, однако некоторые другие биатлонисты после ситуации с Логиновым начали откладывать свое окончательное решение.

«В чем же он тогда будет бегать? А этого я не знаю. На каких лыжах он будет бегать и в какой шапке. Думаю, что он должен будет сам их купить», — добавил Голиков.

Голиков в качестве примера привел ситуацию в теннисе, где каждый атлет оплачивает свое участие на турнирах самостоятельно, а национальная федерация берет расходы на себя лишь на некоторых соревнованиях.

«Они нанимают тренера, массажиста, врача. Покупают ракетки, арендуют корты. Да, у них хорошие призовые. Но если выигрывают! Если не выигрывают, то призовые есть, но небольшие. Федерация тенниса оплачивает только те расходы, которые связаны с выступлением в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации. Все остальное — за свой счет. И это нормально», — подчеркнул он.

Как стало известно СМИ, четырехкратный чемпион мира не согласен с позицией СБР по поводу размещения спонсорских логотипов. В частности, федерация рассчитывает занять изображениями своих спонсоров главные позиции на экипировке спортсмена, а именно — на винтовке, правом плече и правой стороне шапки. По некоторым данным, это поможет федерации заработать от 30 до 50 млн рублей в год.

СБР в предложенном контракте предлагает биатлонистам для их личных спонсоров одно место, когда как некоторые спортсмены рассчитывают на три. Логинов при задействовании своих спонсоров сможет получать до 3 млн рублей в год.

С позицией СБР, как сообщалось ранее, свое несогласие выразил не только Логинов, но и некоторые другие члены сборной России. Одним из таких оказался олимпийский чемпион Дмитрий Малышко , который якобы выступил перед организацией от лица всех протестующих биатлонистов.

Кроме того, финансовый вопрос не единственный, который беспокоит биатлонистов. Некоторые спортсмены оказались недовольны условиями проведения командных сборов, а именно: организацией, обеспечением и их логистикой. Отмечается, что атлеты отправили коллективное письмо на имя президента СБР Владимира Драчева , в котором поставили его в известность, что выдвигают федерации ультиматум.

В том случае, если сторонам не удастся прийти к соглашению, то спортсмены якобы готовы разорвать уже подписанные контракты с СБР в одностороннем порядке.

Позицию бунтующих биатлонистов поддержал их бывший коллега Антон Шипулин . Олимпийский чемпион 2014 года считает, что своими действиями СБР с каждым днем только усугубляет уже и без того сложную ситуацию.

«Думаю, что решение Логинова не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права», — цитирует Шипулина Sports.ru.

В своем заявлении он отметил, что полностью на стороне биатлонистов. Шипулин уверен: СБР составил контракты таким образом, чтобы спортсмены оказались «рабами».

«Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь — не будешь выступать». Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются», — отметил экс-биатлонист.

Правление Союза биатлонистов России обсудит нежелание Логинова подписывать контракт, а переговоры с биатлонистом, длящиеся с июля, будут продолжены. Если же сторонам не удастся достичь компромисса, то это может серьезным образом повлиять на подготовку российских биатлонистов к новому сезону.