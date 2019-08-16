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Шипулина уличили в сокрытии 13 миллионов от избиркома 

Рамблер + ещё 8 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по биатлону и кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте избиркома.
Так, избирательная комиссия выявила, что Шипулин владеет 10 тысячами облигаций ПАО «Сбербанк» стоимостью 10 тысяч рублей каждая, 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и вкладом в размере 2,3 тысячи рублей в банке «Открытие».
Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года. В январе экс-биатлонист заявил о желании пойти в Госдуму. На пост депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу, помимо Шипулина, претендуют шесть кандидатов. Довыборы в Госдуму состоятся 8 сентября в единый день голосования.
Биатлон , Антон Шипулин , Сбербанк России , Госдума , Ханты-Мансийский банк "Открытие"
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