Звёзды российского биатлона пропустят чемпионат мира. Всё настолько плохо?

Лучшие биатлонисты страны пока продолжают спорить с руководством и пропустят главный турнир лета. Ситуация не критичная, но настораживает.

В российском биатлоне главной темой межсезонья стали разногласия между спортсменами и руководством национальной федерации. Каждая из сторон приводит свои аргументы и не торопится идти навстречу, поэтому многие ведущие биатлонисты страны до сих пор не подписали контракты с Союзом биатлонистов России. А, между тем, сезон всё ближе, и пора бы уже сосредоточиться непосредственно на спорте. Тем более до чемпионата мира по летнему биатлону остаются считанные дни. 23 августа в белорусском местечке Раубичи стартуют главные соревнования лета, а состав мужской команды далёк от оптимального.

Наш человек в Болгарии

Из биатлона в литературу

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier) 14 Авг 2019 в 5:58 PDT Конкуренция в женском биатлоне остаётся очень высокой. Правда, она могла бы быть ещё мощнее, если бы не решение титулованной немки Лауры Дальмайер завершить карьеру. Теперь у Лауры достаточно времени, чтобы посвящать себя любимым занятиям. Одна из лучших биатлонисток планеты последних лет написала книгу для детей о важности оберегать природу. В очередь за автографами выстроились не только маленькие читатели, но и взрослые поклонники спортивного таланта Дальмайер. Другим детским писателям об успехе новоиспечённой коллеги приходится только мечтать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 17 Авг 2019 в 1:08 PDT Дарья Домрачева ушла из биатлона на год раньше Дальмайер и уже успела адаптироваться к жизни без постоянных соревнований. Тем не менее, четырёхкратная олимпийская чемпионка продолжает активно заниматься спортом и совмещает здоровый образ жизни с полезными социальными инициативами. Команда Домрачевой приняла участие в благотворительном забеге, который продолжался 24 часа.

Шипулин встретился с героями

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Martin Fourcade (@martinfourcade) 17 Авг 2019 в 6:50 PDT У мужчин же все лидеры в строю и никто, видимо, уходить не собирается. Француз Мартен Фуркад, проваливший прошлый сезон, усиленно работает над возвращением былых позиций. На одной из тренировок Мартен вместе с французскими лыжниками преодолел 100 км на лыжероллерах. На это у него ушло пять с половиной часов. «Это просто счастье», — написал он после финиша ультрамарафонской дистанции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 17 Авг 2019 в 6:02 PDT Один из главных соперников Фуркада на пике его карьеры, россиянин Антон Шипулин, повесил винтовку на гвоздь и пробует свои силы в политике — Антон баллотируется в Госдуму РФ . А недавно олимпийский чемпион встретился с героическим экипажем рейса Москва — Симферополь, посадившим самолёт после попадания птиц в двигатель. «Герои! Огромная честь лично познакомиться с тем самым экипажем. Ребята и девчонки, вы — лучшие!», — написал Шипулин.