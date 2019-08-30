Российская биатлонистка объявила о завершении карьеры

Российская биатлонистка Ирина Услугина объявила о завершении карьеры.

"Мои планы на данный момент — быть рядом с моим ребенком, возвращение я не планирую, нет такой возможности. Буду переходить на уровень любителя", — цитирует Услугину ТАСС.

"Спорт — это мой стиль жизни, даже сейчас у меня хоть и маленькие, но ежедневные тренировки, и все это лишь только для себя, для удовольствия", — отметила спортсменка.

В июне 2018 года Услугина объявила о решении сделать перерыв в карьере. В августе 2019-го у нее родился сын.

Биатлонистка становилась победительницей и призером чемпионатов России. Также она представляла страну на чемпионатах Европы и мира.