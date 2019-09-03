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Не хватило денег: российский биатлон не восстановят в правах 

Газета.Ru + ещё 13 5 часов назад
Российский биатлон не восстановят в правах
Фото: РИА Новости
Международный союз биатлонистов объявил, что не будет рассматривать вопрос восстановления ограниченного в правах Союза биатлонистов России на своем внеочередном конгрессе, который пройдет в Мюнхене с 18 по 20 октября.
2 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что не будет даже рассматривать вопрос восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в правах на внеочередном конгрессе организации в Мюнхене, который пройдет с 18 по 20 октября.
Таким образом, в новый сезон сборная России войдет снова в состоянии, когда отечественная федерация ограничена в правах. Хорошо еще, что в биатлоне нет проблем с использованием национальной атрибутики в виде флага и гимна, как уже много лет обстоит дело в легкой атлетике, где наши спортсмены получают специальные разрешения и соревнуются под нейтральным флагом, а потом празднуют победы не с триколором, а с пледом в руках.
СБР был лишен лишен статуса соответствия международным биатлонным стандартом и допущен до участия в жизни IBU условно из-за большого количества допинговых дел российских спортсменов.
Российской организации была выдана дорожная карта по восстановлению, насчитывающая 12 критериев. Вроде бы все они были ведомством Владимира Драчева выполнены. Впрочем, в IBU считают иначе.
Международный союз биатлонистов ообъяснил свое решение в официальном заявлении. В нем говорится, что исполком IBU рассмотрел доклады рабочих групп, занимавшихся восстановлением СБР и действительно отметил програсс в работе организации и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое раньше также было лишено статуса соответствия, но уже восстановлено в своих правах полностью.
При этом в заявлении подчеркнули, что оценка выполнения всех 12-ти критериев восстановления со стороны СБР еще не завершена, так что для рассмотрения вопроса о возвращении организации полноправного членства в мировом биатлонном сообществе еще просто не пришло время, а потому в Мюнхене вопрос рассмотрен не будет.
Сами критерии касаются антидопингового тестирования, образовательной программы и работы со спортсменами и тренерами в этой сфере, а также финансов. Именно с последним и связаны последние недоработки российской стороны.
СБР должен был компенсировать Международному союзу биатлонистов 700 тыс. евро, потраченные организацией на расследования многочисленных допинговых дел российских спортсменов после выхода доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена, работавшего по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В данный момент российский долг погашен не до конца, и это является одной из главных причин, почему СБР не будет восстановлен до начала сезона.
«Отношения у СБР с IBU наладились. Работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая — и по антидопингу, и работа с IBU, и работа внутри страны. Наши спортсмены выступают, команды ездят на соревнования и будут ездить без ограничений. Небольшие ограничения касаются только голоса на конгрессе», — прокомментировал ситуацию «Р-Спорту» глава СБР Владимир Драчев.
— Кроме того, мы не можем предоставить свои региональные центры категории А, такие, как Тюмень, Ханты-Мансийск, для проведения этапов Кубка мира и чемпионатов мира. Конечно, хотелось бы как можно быстрее получить право провести первенство мира среди юниоров, а также первенство Европы. Мы проговорили это на летнем чемпионате мира. Мы готовы, к слову, принимать и летние чемпионаты мира».
Драчев также сказал, что дальнейшее развитие событий полностью зависит от российской стороны, и отметил при этом, что все встречи по вопросу восстановления проходили в позитивном ключе, а потому уверен в конечном положительном результате.
Также президент СБР подтвердил, что единственным не до конца выполненным критерием является финансовый.
«Надеюсь, что после окончательного нашего подтверждения и выполнения его на 100% больше не будет каких-то волнений со стороны IBU по восстановлению СБР в правах. Мы в этом направлении сейчас работаем, и на нашей встрече на летнем чемпионате мира подтвердили наши стремления», — сказал Драчев.
Функционер несколько туманно отметил сроки, когда его организация планирует закрыть свои финансовые обязательства, отметив, что для СБР это достаточно серьезная сумма, которую он очень старается погасить. При этом Драчев заявил, что итоговая цифра на данный момент неизвестна, так как процесс продолжается, а за адвокатские услуги и сами судебные процессы выставляются новые счета.
«Мы очень стараемся, и я уверен, что в течение пары ближайших недель дадим официальный ответ. Мы заинтересованы в том, чтобы скорее закрыть этот вопрос», — сказал Драчев.
СБР ограничен в правах с декабря 2017 года из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов и провел в условном статусе уже полтора сезона.
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Комментарии1
Биатлон , Статьи , Владимир Драчев , Ричард Макларен , Всемирное антидопинговое агентство
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