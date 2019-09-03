Российских биатлонистов не восстановили из-за денег

Союз биатлонистов России не был восстановлен в правах из-за денег, рассказал РИА Новости президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев

Вчера IBU отказался восстанавливать СБР в правах по причине выполнения не всех 12 выдвинутых для этого критериев.

«Один критерий нам надо еще немного довыполнить — финансовый», — рассказал Владимир Драчев.

По его словам, выполнение этого критерия наложило на СБР серьезные обязательства, но союз очень старается их выполнить. Президент Союза биатлонистов России отметил, что размер суммы плавающий, а также выразил надежду, что после ее выплаты IBU лишится волнений по поводу восстановления СБР в правах.