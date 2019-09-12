Шипулин попал в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России опубликовала результаты довыборов депутатов
Госдумы в Свердловской области после обработки 100% протоколов. Сообщается, что уверенную победу одержал бывший биатлонист, кандидат от партии «Единая Россия» Антон Шипулин.
По данным ЦИК, итоговый результат Шипулина составляет 41,59% голосов. На втором месте расположился
кандидат от партии «Справедливая Россия» (24,03%), третий — кандидат от КПРФ Габбас Даутов (13,81%).
Напомним, Антон Шипулин завершил профессиональные выступления в прошлом году. 32-летний уроженец Тюмени является олимпийским чемпион — 2014 в эстафете, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2010 в эстафете и чемпионом мира — 2017 в эстафете.