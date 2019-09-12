Шипулин попал в Госдуму, выиграв выборы в Свердловской области

По данным ЦИК, итоговый результат Шипулина составляет 41,59% голосов. На втором месте расположился

Напомним, Антон Шипулин завершил профессиональные выступления в прошлом году. 32-летний уроженец Тюмени является олимпийским чемпион — 2014 в эстафете, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2010 в эстафете и чемпионом мира — 2017 в эстафете.