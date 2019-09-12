Бьорндален и Домрачева нашли новую работу

Бьорндален и Домрачева стали тренерами сборной Китая

Многократные олимпийские чемпионы по биатлону Дарья Домрачева Уле-Эйнар Бьорндален будут готовить сборную Китая к зимним играм 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Белоруссии.

По информации источника, спортсмены уже подписали контракты с Национальным олимпийским комитетом Китая. Так, белорусская биатлонистка будет готовить женскую команду, а швед станет главным тренером сборной.

По мнению Бьорндалена, у китайских биатлонистов высокий потенциал.

Спортсмены являются мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в июле 2016 года. Осенью того же года у супругов родилась дочь.