В Ижевске реконструируют биатлонный комплекс

Ижевский биатлонный комплекс, который является старейшим в России, в ближайшее время будет реконструирован. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев

В этом сезоне столица Удмуртии в 50-й раз примет традиционный российский турнир "Ижевская винтовка".

"Губернатор поддержал реконструкцию стадиона. Конечно, не столь масштабную, как нам хотелось бы, но юбилей "Ижевской винтовки" даст толчок этому процессу. Сейчас идет проектирование, выделены средства, в ближайшее время реконструкция этого знаменитого комплекса начнется", — сказал Драчев.

Также он сообщил, что на лыжной трассе в Рыбинске (Ярославская область) завершились работы по установке стрельбища и в ближайшем сезоне там пройдут первый соревнования по биатлону.