Губерниев: для российских спортсменов биатлон — каторга

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением относительно уровня российского биатлона.

"Наш биатлон жив на все сто процентов. Вообще вопросов нет! Я сейчас не буду касаться правил отбора, это пусть решает федерация. Но наши четвертые и пятые места — это верный сигнал, что призовые позиции обязательно будут. Я оптимистично настроен в этом сезоне. От журналистов бегает пока только Гараничев, но это его проблемы. Атлет, который ограничивает свое появление на экране телевизора, ограничивает свое будущее.

Но в целом проблем ни с кем нет. Мы переживаем за каждого отечественного атлета. Для иностранных спортсменов биатлон — это праздник. Для российских — каторга. Чего не хватает нашему биатлону, так это того, чтобы люди получали от него удовольствие", — цитирует Губерниева "Чемпионат".

Ранее известного французского спортсмена обвинили в педофилии.