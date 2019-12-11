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Губерниев: для российских спортсменов биатлон — каторга 

Газета.Ru + ещё 14 10 часов назад
Губерниев: для российских спортсменов биатлон — каторга
Фото: РИА Новости
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением относительно уровня российского биатлона.
"Наш биатлон жив на все сто процентов. Вообще вопросов нет! Я сейчас не буду касаться правил отбора, это пусть решает федерация. Но наши четвертые и пятые места — это верный сигнал, что призовые позиции обязательно будут. Я оптимистично настроен в этом сезоне. От журналистов бегает пока только Гараничев, но это его проблемы. Атлет, который ограничивает свое появление на экране телевизора, ограничивает свое будущее.
Но в целом проблем ни с кем нет. Мы переживаем за каждого отечественного атлета. Для иностранных спортсменов биатлон — это праздник. Для российских — каторга. Чего не хватает нашему биатлону, так это того, чтобы люди получали от него удовольствие", — цитирует Губерниева "Чемпионат".
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Теги:
Биатлон , Дмитрий Губерниев
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