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Шведский биатлонист выступил против полного отстранения России 

Газета.Ru + ещё 15 13 часов назад
Шведский биатлонист вступился за Россию
Фото: Газета.Ru
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон сказал, что является противником призывов полностью отстранить Россию от участия в международных соревнованиях.
"Понимаю, почему люди делают такие заявления. Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что абсолютно не изменилась к лучшему. Однако хочется, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира.
Рад, что для чистых атлетов сохраняется возможность выступать. Но критерии отбора должны быть четкими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Все это, безусловно, печально: в чем-то я согласен с WADA, в чем-то — нет. Но нужно разделять ценности чистых спортсменов… Да, когда я узнал, что с базой данных манипулировали, я был шокирован и просто не мог понять, что происходит, почему прошлая ситуация ничему не научила и все вновь повторяется", — приводит слова Самуэльссона ТАСС.
"Ты без прав": биатлонистка пожаловалась на спорт в РФ
Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.
Ранее стало известно, как россиянам попасть на Игры.
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Комментарии 20 
Теги:
Биатлон , Себастьян Самуэльссон , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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