Драчев рассказал о возможных санкциях IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не стал скрывать, что после выступления WADA в Международном союзе биатлонистов задумались о наказании для отечественных спортсменов.

10 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало Россию от международных соревнований сроком на четыре года. В организации считают, что власти сфабриковали данные Московской антидопинговой лаборатории. Также РФ лишили возможности проводить крупные турниры. При этом у российских чиновников отобрали членство в международных федерациях.

Драчев призвал дождаться дальнейших действий со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его словам, только после этого станет ясно, в каком статусе россияне будут выступать в ближайшее время.