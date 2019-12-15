Драчев рассказал о возможных санкциях IBU 

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не стал скрывать, что после выступления WADA в Международном союзе биатлонистов задумались о наказании для отечественных спортсменов.
10 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало Россию от международных соревнований сроком на четыре года. В организации считают, что власти сфабриковали данные Московской антидопинговой лаборатории. Также РФ лишили возможности проводить крупные турниры. При этом у российских чиновников отобрали членство в международных федерациях.
Драчев призвал дождаться дальнейших действий со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его словам, только после этого станет ясно, в каком статусе россияне будут выступать в ближайшее время.
«Пока разговоры в целом идут только о перспективах, которые возможны. Ждем решения РУСАДА в отношении решения исполкома WADA — опротестуют или согласятся. Отсюда две дорожки. Если мы соглашаемся с этим решением, в ближайшем будущем начнутся рассмотрения по каждому спортсмену, задействованному в списках Макларена, Родченкова. Если мы не соглашаемся, уходим на длинные процедуры в CAS», — сказал функционер в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».