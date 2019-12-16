«Ты без прав»: биатлонистка пожаловалась на спорт в РФ 

Из-за конфликта России со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) российские спортсмены не защищены и бесправны. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявила биатлонистка Ольга Подчуфарова, принявшая решение выступать за сборную Словении.
Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом россиянам оставили возможность принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Такое решение WADA вызвало резкую критику представителей спортивного сообщества Англии, США и Норвегии, настаивающих на полной дисквалификации российских спортсменов.
«Понятно, что у России есть конфликт с ВАДА. И неважно, «чистый» ты спортсмен или нет, ты все равно без прав и не защищен в этой ситуации. Не хотелось чувствовать себя клоуном, на которого все смотрят вокруг, а ты сидишь и разводишь руками», — заявила Подчуфарова.
Она также отметила, что в следующем году намерена тренироваться, чтобы взять медаль на чемпионате мира.
«Благо мне не надо будет проводить кучу кубковых гонок, выжить на них и дожить до ЧМ», — подчеркнула спортсменка.