Драчев ответил беглой биатлонистке на «бесправность» российских спортсменов

Президент Союза биатлонистов России в беседе с НСН опроверг слова биатлонистки Подчуфаровой , выступающей за Словению, о незащищенности спортсменов в России.

Спортсмены в России бесправны и не чувствуют себя в безопасности, об этом заявила биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая решила сменить спортивное гражданство и теперь будет на состязаниях представлять Словению.

Президент Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев в беседе с НСН опроверг слова Подчуфаровой о незащищенности российских спортсменов.

«Что до защищенности, то мы все защищены. Но это нужно решать на политическом уровне. Потому что никакого реального допинг-скандала или решения не было. Все какие-то вымышленные, какие-то слова, какие-то списки. Есть конкретные решения по некоторым федерациям, но это персонально. Что касаемо биатлона, то пока ни одному спорстмену не предъявлено никаких проб. Только есть какой-то список. Что это за список, где он? Все на словах, на основе данных информатора Родченкова, который якобы составлял какие-то списки. Он по факту главный источник, но ему верят, а другим не верят», — посетовал Драчев.

При этом, он объяснил, что уход Подчуфаровой не связан с запретом России участвовать в международных соревнованиях.

«Ольга — достаточно сильная спортсменка и выступала очень хорошо в свое время. Два года она не участвовала кубках и чемпионатах мира. Не приходя к нам, она приняла такое решение, хотя еще не окончательно, потому что еще нужно получить паспорт, разрешение от IBU (Международного союза биатлонистов — прим. НСН), еще некоторые процедуры пройти. Но мы не могли возражать против ее перехода в другую страну. Это не связано с решением WADA, она решила перейти еще весной. Она решила возобновить карьеру сначала в России, но понимая, что здесь нужно проходить очень много отборов, жесткий рейтинг. Она решила пойти легким путем, практически ничего не делая сразу же попадая на кубковые старты», — сказал биатлонист.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира сроком на четыре года. Кроме того, международные состязания не смогут проводиться на территории России. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в свою очередь было лишено статуса соответствия.