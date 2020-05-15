Спортсмены и тренеры сборной России не могут начать подготовку к сезону. То ли в технических ошибках дело, то ли в борьбе за власть.

Биатлонисты не понимают, надо ли им готовиться к сезону. Тренеры не знают, где они работают. Коронавирус? Нет, это просто беспощадный российский биатлон. В то время, как ряд сборных уже начал тренировочную работу, наши спортсмены и тренеры не знают, что делать. У нас до сих не утверждены ни список тренеров, ни список биатлонистов на централизованную подготовку. Как же так получилось? Давайте разбираться.

Драчёв против

Правление Союза биатлонистов России весной рекомендовало на пост главного тренера Валерия Польховского, который, в свою очередь, позвал работать Роберта Кабукова с мужской командой, а Владимира Королькевича — с женской. Президент СБР Владимир Драчёв был недоволен таким выбором, считая, что наличие Польховского и особенно Королькевича в сборной усложнит процесс восстановления СБР. Дело в том, что у этих тренеров действительно не лучшая репутация в международном сообществе, намекающем на их связь с допинговыми скандалами. Проблемы возникли и со списком спортсменов, которые должны начать централизованную подготовку в сборной России. Их оказалось аж 48! С учётом финансовых проблем в СБР и вообще тяжелейшей ситуации в мире из-за вируса непонятно, откуда возьмутся средства на содержание такого количества спортсменов. Вопросы по этому поводу возникли и у Драчёва.

Проблема в одной подписи

Процесс утверждения списка спортсменов и тренеров работает следующим образом: правление подаёт списки, президент организации их изучает и ставит подпись. И только подписанный список отправляется на утверждение в Министерство спорта России. Сейчас Минспорта банально не принимает документ без подписи главы СБР. Получается, что всё остановилось на Драчёве. Пока он не подпишет документ, российский биатлон не сдвинется с места и будет отставать от конкурентов в подготовке к новому сезону. А Драчёв пока ничего подписывать не хочет. Правление СБР догадывалось, что так может случиться, поэтому ещё в апреле Союз биатлонистов России объявил о созыве внеочередной конференции, в ходе которой планировалось выбрать нового главу организации. Драчёва хотели заменить, чтобы избавиться от подобных проблем. Но время идёт, а ничего не меняется — даже дата внеочередной конференции не известна. Драчёв остаётся президентом СБР и сам сдаваться не собирается. Он утверждает, что в списке тренеров были допущены технические ошибки, поэтому подписать их он не может. А список спортсменов ему не понравился потому, что там были спортсмены, которые никак не должны были попадать туда по установленным критериям. По его мнению, это могло бы вызвать вопросы и у Минспорта. И по-прежнему непонятно, чего в суждениях Драчёва больше: справедливой заботы об отечественном биатлоне или отчаянной политической борьбы за власть в СБР.

«В тренерских штабах по всей России творится хаос»

Сильно переживают из-за происходящего и личные тренеры биатлонистов. Судя по всему, они в любом случае не будут задействованы в составлении программ по подготовке к сезону. Но они хотя бы должны знать и понимать, как и когда эта подготовка начнётся. Личный тренер Антона Бабикова Виктор Никитин обвинил во всём Драчёва и отметил, что из-за того, что тот не подписывает документы, во всём нашем биатлоне начался хаос.

«Все тренеры в растерянности. Сейчас начинаются тренировки, но списки спортсменов и тренеров не утверждены, хотя правлением всё согласовано. И что теперь делать? Ну, президент не соглашается, теперь обратно правление собирать? У нас получается, что президент — бог и царь? Из-за этого в тренерских штабах во всей России сейчас творится хаос».

Белорусы уже тренируются в Раубичах, австрийцы начали заниматься в Хохфильцене, французы определились с составом, биатлонисты других стран тоже на низком старте. Российский биатлон же продолжает погружаться в хаос. И конца беспорядку пока не видно.