Путину доложили о мутациях у российского биатлониста

"В трех генах наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина. Таким образом, постоянный повышенный уровень гемоглобина этого прославленного спортсмена объясняется его уникальными генетическими способностями", — цитирует Макарова "Интерфакс"

По словам Макарова, исследованию подверглись не только гены олимпийского чемпиона по биатлону, но и его родителей. Полученные данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений и будут использованы юристами в процессе антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS).

В свою очередь, президент России Владимир Путин поблагодарил Макарова за работу по делу Устюгова, отметив, что эта помощь сейчас, как никогда, кстати. Он выразил уверенность, что работа генетиков на этом направлении "будет весомым аргументом в диалоге" по ситуации с Устюговым.

В феврале против Устюгова были выдвинуты обвинения в употреблении оксандролона в связи с аномальными показателями его биологического паспорта. Обвинение основывалось на повышенном уровне гемоглобина. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, в том числе победа на Олимпийских играх-2014 в эстафете, были аннулированы.

Адвокаты спортсмена обратились в институт молекулярной биологии с просьбой определить, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку повышенный уровень у него постоянный.