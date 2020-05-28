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Драчёв признался, что хотел бы упразднить должность главного тренера сборной России по биатлону 

RT на русском и ещё 68 14 часов назад
Драчёв хочет убрать должность главного тренера сборной
Фото: РИА Новости
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о перестановках в тренерском штабе национальной команды страны.
«Предлагаемая мной концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной как таковой. Но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Потому вопрос пока открытый, будем думать над этим. Принято однозначное решение о том, чтобы ввести должность начальника команды, на которого будут возложены все организационные моменты. Кандидатура уже есть, она согласована», — цитирует Драчёва ТАСС.
Новыми старшими тренерами сборной России были назначены Юрий Каминский и Михаил Шашилов.
Ранее СБР направил в Минспорт новый список кандидатов в тренерский штаб сборной России.
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Биатлон , Владимир Драчев , Юрий Каминский , Минспорта , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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