«Несколько знакомых умерло из-за коронавируса»

Эпидемия коронавируса унесла жизни нескольких его знакомых. Об этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу «МИТЬКoff».

Комментатор отметил, что сидит на самоизоляции уже два месяца, однако периодически выезжает из дома по работе.

«У меня есть рабочий пропуск. Могу поехать и сделать какой-то материал или сюжет. Проекты остаются. Правда, пока отказываюсь от многого. Но в июне пройдут мощные мероприятия, к которым я буду причастен», — отметил он.

При этом Губерниев подчеркнул, что соблюдает масочный режим и все необходимые ограничения.

«Это важно. В группе риска мы все. Большое количество моих знакомых болели коронавирусом и болели тяжело. И несколько человек, к сожалению, умерли», — рассказал он.

«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,9 миллиона человек, в России — 379 тысяч.