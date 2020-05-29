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«Несколько человек умерло»: Губерниев сделал признание 

Алиса Селезнёва и ещё 6 4 часа назад
«Несколько знакомых умерло из-за коронавируса»
Фото: SPORT24.ru
Эпидемия коронавируса унесла жизни нескольких его знакомых. Об этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу «МИТЬКoff».
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Комментатор отметил, что сидит на самоизоляции уже два месяца, однако периодически выезжает из дома по работе.
«У меня есть рабочий пропуск. Могу поехать и сделать какой-то материал или сюжет. Проекты остаются. Правда, пока отказываюсь от многого. Но в июне пройдут мощные мероприятия, к которым я буду причастен», — отметил он.
При этом Губерниев подчеркнул, что соблюдает масочный режим и все необходимые ограничения.
«Это важно. В группе риска мы все. Большое количество моих знакомых болели коронавирусом и болели тяжело. И несколько человек, к сожалению, умерли», — рассказал он.
«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,9 миллиона человек, в России — 379 тысяч.
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Биатлон , Дмитрий Губерниев
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