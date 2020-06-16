Губерниев одобрил отказ Волкова от депутатских коврижек

«Алексей-Алешенька, Стрелок! Здорово, что не все бывшие спортсмены едят депутатские и чиновничьи коврижки! Такой биатлон нам нужен!», — написал журналист.

О начале работы Волкова в женской национальной команде стало известно в понедельник, 15 июня. 32-летний спортсмен завершил профессиональную карьеру весной этого года. В его активе золотая медаль мирового первенства 2017 года в эстафете. Он также семь раз становился чемпионом Европы.