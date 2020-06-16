Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
21:30
Бавария Бавария
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Аугсбург Аугсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер

Губерниев рассказал о поедающих депутатские коврижки бывших спортсменах 

Lenta.ru и ещё 11 9 часов назад
Губерниев одобрил отказ Волкова от депутатских коврижек
Фото: @vol4ikov
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение чемпиона мира по биатлону Алексея Волкова стать тренером по стрельбе в женской сборной России после окончания карьеры. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.
«Алексей-Алешенька, Стрелок! Здорово, что не все бывшие спортсмены едят депутатские и чиновничьи коврижки! Такой биатлон нам нужен!», — написал журналист.
О начале работы Волкова в женской национальной команде стало известно в понедельник, 15 июня. 32-летний спортсмен завершил профессиональную карьеру весной этого года. В его активе золотая медаль мирового первенства 2017 года в эстафете. Он также семь раз становился чемпионом Европы.
В 2018 году спортивную карьеру завершил чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Осенью 2019-го он стал депутатом Госдумы. Бывший спортсмен представляет фракцию «Единая Россия».
Видео дня. «Ювентус» и «Милан» сыграли полуфинал кубка Италии
Последние новости
Восстановлена картина смертельной перестрелки в Ингушетии Восстановлена картина смертельной перестрелки в Ингушетии «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину Москвичам предложили работать с 6 утра Москвичам предложили работать с 6 утра
Биатлон , Алексей Волков , Антон Шипулин , Дмитрий Губерниев , Единая Россия , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кавани и Тиаго Силва уйдут из ПСЖ
Кавани и Тиаго Силва уйдут из ПСЖ
Российский теннисист захотел заняться ММА
Российский теннисист захотел заняться ММА
Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории
Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории
Адашев рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке
Адашев рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение