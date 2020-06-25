Задержания людей, которые просто стоят на улице в Белоруссии, — это правильно. Об этом бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил изданию Tribuna.com.

Тихонов, как сообщал «Рамблер», — четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и одиннадцатикратный чемпион мира. В 1996-2008 годах он был президентом СБР. В 2018 году Тихонов переехал на родину своей жены в Белоруссию.

Вчера он дал интервью Tribuna.com. В ходе него Тихонов заявил, что задержания во многих городах Белоруссии людей, которые просто стоят на улице, — это правильно.

«Ни один из этих людей не может правильно выразить, зачем они вышли», — объяснил он свое мнение.

По словам Тихонова, если задерживаемые люди недовольны президентом страны Александром Лукашенко, то они должны сказать, в чем он не прав, а если они хотят сменить главу государства, то должны показать человека, который говорит о политике, промышленности и сельском хозяйстве столь же вразумительно.

Тихонов признал, что в Белоруссии есть изъяны и проблемы, но и выразил уверенность, что лишь тот, кто ничего не делает, не ошибается.