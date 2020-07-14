Драчёв выразил готовность войти в попечительский совет СБР 

Депутат Госдумы, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил готовность войти в попечительский совет организации.
«У меня много работы в Госдуме по новым законопроектам. Целый день мотаюсь с одного места на другое. Конечно, душой и телом я в биатлоне, но сейчас не разорваться. Если пригласят в попечительский совет, то обязательно пойду. Всегда могу помочь советом или какими-то действиями», — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».
11 июля новым главой СБР был выбран Виктор Майгуров, который был единственным кандидатом на данную должность. Драчёв за день до выборов снял свою кандидатуру в связи с занятостью в Госдуме.
Ранее Майгуров рассказал о задачах Польховского во главе сборной России по биатлону.