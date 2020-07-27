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Шипулин заразился коронавирусом на отдыхе в Сочи 

Артём Кульша и ещё 37 2 часа назад
Депутат Государственной думы Антон Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Шипулин, как сообщал «Рамблер», — чемпион мира по биатлону, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр. В 2018 году он завершил спортивную карьеру, а в 2019-м был избран депутатом Госдумы. Шипулин — член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Сегодня он рассказал, что некоторое время назад отправил жену с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, а сам приезжал к ним из Москвы по выходным. Некоторое время спустя у его годовалой дочери Миры поднялась температура тела. Позже температура поднялась у самого Шипулина, потом — у его жены и тещи.
«На всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный», — сообщил он.
Шипулин рассказал, что коронавирусная инфекция была диагностирована у всех, кроме его четырехлетнего сына Дмитрия. Депутат, его теща и дочь переносят болезнь в легкой форме и пребывают в самоизоляции, а его жена была госпитализирована.
«Что хочу сказать вам. Можно не верить в коронавирус, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать, но заразиться может каждый», — добавил Шипулин.
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Биатлон , Видео , Антон Шипулин , Госдума
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