Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко 

Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии. Его слова приводит Sport24.

Тихонов раскритиковал протестующих за отсутствие «конкретики» в их требованиях к власти.

«Наблюдая за тем, что происходит, могу сказать, что подавляющее большинство — безмозглая, проплаченная публика», — убежден бывший биатлонист.

Он также не увидел в действиях белорусских силовиков произвола и признался, что сажал бы за нападение на полицейского на 15 лет.

При этом эксперт поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко

«Лукашенко — настоящий политик. Да, не без ошибок, согласен. Но кто не допускает ошибок?» — добавил он.