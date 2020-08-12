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Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко 

Lenta.ru 12 августа 2020
Олимпийский чемпион из России поддержал Лукашенко
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал протесты в Белоруссии. Его слова приводит Sport24.
Тихонов раскритиковал протестующих за отсутствие «конкретики» в их требованиях к власти.

«Наблюдая за тем, что происходит, могу сказать, что подавляющее большинство — безмозглая, проплаченная публика», — убежден бывший биатлонист.

Он также не увидел в действиях белорусских силовиков произвола и признался, что сажал бы за нападение на полицейского на 15 лет.
При этом эксперт поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Лукашенко — настоящий политик. Да, не без ошибок, согласен. Но кто не допускает ошибок?» — добавил он.

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда ЦИК объявила о разгромной победе Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской на выборах президента. Протесты жестоко подавляются при помощи сил МВД, ОМОНа, военного спецназа, вооруженного светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и другими средствами поражения. Задержано уже почти шесть тысяч человек.
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Комментарии
Биатлон , Светлана Тихановская , Александр Тихонов , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России
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