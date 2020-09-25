Вилухина о решении CAS: «Груз с души упал»

«Новостью о решении суда относительно нас с Яной безусловно рада. В первую очередь, груз с души упал. За этот трёхлетний бой столько воды утекло, и некоторые стали сомневаться в моей правде. Но при этом я также негодую по поводу решения по Зайцевой, мы знаем, что она невиновна, даже не сомневаемся», — приводит слова Вилухиной ТАСС.