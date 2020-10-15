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Биатлониста Слепова могут отстранить за нарушение антидопинговых правил

Газета.Ruиещё 7
8 часов назад
Российский биатлонист Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, передает News.ru.
Слепов нарушил антидопинговые правила
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Как сообщает источник в федерации биатлона Санкт-Петербурга, в системе АДАМС у россиянина зафиксированы пропуски трех допинг-тестов в течение года.
В прошлом сезоне биатлонист занял 35-е место в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее бывшая фигуристка Мария Сотскова объяснила обвинения в подделке медицинских документов.
Биатлон,Мария Сотскова,Алексей Слепов,
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