Российский биатлон танцует на граблях

Максим Буртасов и В российском биатлоне снова смешно, но при этом печально и грустно. Опытнейший спортсмен Алексей Слепов совершил ту же ошибку, что в течение года три его соотечественника — Маргарита Васильева Алексей Корнев . Он трижды оказался не в том месте во время внепланового теста на допинг. Подробности этого дела станут известны уже скоро, но пока мы можем поставить диагноз всей системе, и дело тут не в Слепове, а в хронической неспособности учиться на своих ошибках, которая и довела популярнейший вид спорта до такого плачевного состояния.

«Хотелось бы ещё побегать»

Сам Алексей — спортсмен, который никогда не унывает, а болельщики любят его за искромётные интервью, рекламу здорового образа жизни и непредсказуемые результаты. То внезапно порвёт всех на лыжне, то настреляет семь кругов штрафа. В основной сборной он так и не сумел закрепиться, а с годами перестал по результатам попадать и в резерв.

Жду новостей от РУСАДА. Готов к разным вариантам исхода дела, но хотелось бы ещё побегать. Всю информацию я изложил в объяснительных, которые отправлял как в саму организацию, так и в Союз биатлонистов России (СБР), — так прокомментировал спортсмен свою ситуацию в интервью NEWS.ru.

Пожалуй, главный критик российского биатлона последнего десятилетия, четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов использует для таких случаев термин «безголовость», который уже давно превратился в мем.

Новость не очень приятная, но продолжаем повторять то, что у нас было с Маргаритой Васильевой и ещё двумя биатлонистами. Сколько эта безголовость может продолжаться? Почему не подсказали тренеры? Хотя Слепов — опытный спортсмен, ему непростительно совершать такие промашки, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Теперь остаётся дождаться решения РУСАДА после объяснительной, но вряд ли срок дисквалификации за такое нарушение будет меньше года, а для 34-летнего спортсмена это будет де-факто конец карьеры. По крайней мере, в биатлоне шансов у него уже не будет и можно будет продлить свой век разве что в коммерческих лыжных марафонах. Кстати, и в нынешнем сезоне Слепов не был востребован в национальной сборной и единственный сбор с ней в Тюмени провёл фактически за свой счёт.

Танцы на граблях с допингом и тренерами

И такие истории у нас сплошь и рядом. Мало было скандала с Альбиной Ахатовой, Екатериной Юрьевой Дмитрием Ярошенко в 2009 году, чтобы навсегда отказаться от эритропоэтина? Этот препарат был обнаружен сразу у нескольких спортсменов накануне Олимпиады в Сочи. Более того, возле сборной оказались всё те же печально известные врачи Дмитриевы. В итоге доигрались до лишения статуса Союза биатлонистов России и беспрецедентных денежных репараций, которым в страдающей финансово организации не видно конца и края. В записных книжках Ильи Ильфа , которые он вёл с 1925 года, появилась ёмкая характеристика такого мышления: «Край непуганых идиотов».

Или давайте возьмём историю с постоянными оправданиями после неудач на главных стартах или просчётов с инвентарём. Тут патроны не летят, тут лыжи не едут, здесь не там сбор провели, а там делали не ту работу. Создаётся впечатление, что этот замкнутый круг просчётов, ошибок и оправданий и есть сама суть российского биатлона, где победы Александра Логинова приходят вопреки, извиняюсь за тавтологию, всякой логике.

В канун решающей эстафеты на чемпионате мира каждый из них, а порой и губернаторы влиятельных регионов считают своим долгом высказать позицию по выбору состава. Тренеры становятся безоружными, а их окружение до последнего момента ведёт «торговлю» за место в команде, сдавая одних и уступая другим. Крайними остаются спортсмены, которым после нервотрёпки накануне оказывается уже не до борьбы за медали.

Где выход из замкнутого круга?

Виктор Майгуров , как объединяющая и компромиссная для всего российского биатлона фигура, на отчётно-выборной конференции вселил в министра спорта надежду, что сможет вывести российский биатлон из затяжного пике, и, по крайней мере, сумел всех примирить после бесконечных войн каждого с каждым.

Вы думаете, что с новым руководством СБР, в которое пришли люди, работавшие там всё десятилетие, что-то поменяется в корне? Нет, в команде также осталась должность главного тренера, который активно влияет на работу старших и принятие решений. При этом был создан экспертный совет, куда помимо главного вошли ещё три тренерских светила, но при этом один из его членов, прозванный «непотопляемым», звонил за консультацией одному из двух профессоров в стране, защищавших диссертацию по биатлону.

В такой ситуации сложно ожидать, что что-то изменится. На международном уровне мы будем дальше каяться и платить, биатлонисты будут попадать во всякие дурацкие переплёты, команду при первых неудачах настигнут внутренние распри, а в организации любых мероприятий обнаружатся проколы, подобные тому, что был на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени, где просто не озаботились важными в наше время нюансами.

Но болельщики всё равно будут любить эту команду, ценить этот вид спорта и верить, что когда-нибудь что-то в нём сломается и наконец-то пойдёт не так, как мы уже привыкли.