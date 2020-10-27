Шипулина лишили золотой медали ОИ-2014

Участник олимпийских игр в Сочи 2014 года, олимпийский чемпион Антон Шипулин лишился своей единственной золотой медали Олимпиады из-за решения Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD). Она признала биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты. В 2014 году Устюгов и Шипулин вместе выиграли эстафету.

Антон Шипулин не ответил на звонок URA.RU. Ранее он заявлял, что он поддерживает решение Устюгова опротестовать решение CAS ADD подать на апелляцию. «У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте», — писал Шипулин в Instagram 15 февраля.

Подозрения в отношении Евгения Устюгова связаны с высокими показателями гемоглобина в анализах спортсмена. В соответствии с решением CAS ADD аннулированы результаты Устюгова в соревнованиях с 24 января 2010 года по 23 марта 2014 года. В этот период Устюгов получил три награды: в 2010 золотую медаль в масс-старте и бронзу в мужской эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, в 2014 — золото в мужской эстафете на Олимпиаде в Сочи.