Над российскими спортсменами продолжают издеваться. Теперь Евгения Устюгова и его партнёров лишили медалей, завоёванных десять лет назад.

В нашем биатлоне очередное потрясение, связанное с потерей медалей Олимпийский игр.

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Он лишён двух золотых и одной бронзовой медали Олимпиад. Ещё хуже то, что вместе с ним пострадали и другие российские биатлонисты, которых лишат медалей за компанию. А ведь никаких новых доказательств вины Устюгова так и не было представлено!

Над российскими спортсменами продолжают издеваться: по неочевидным поводам лишают медалей даже десять лет спустя! Что дальше — пересмотр результатов Олимпиады-80?

«Решение по Устюгову — вопиющее нарушение»

Обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) основывались на данных биологического паспорта Устюгова, который содержал высокие показатели гемоглобина. Отклонения были зафиксированы в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно).

В мае 2017 года, спустя три года после завершения карьеры, IBU заподозрил спортсмена в использовании запрещённых веществ, а именно эритропоэтина, на основании данных его биологического паспорта. Устюгов запоздало начал бороться с несправедливыми, по мнению спортсмена и многих экспертов, обвинениями, но натыкался на бюрократические препоны.

Адвокат спортсмена Алексей Панич заявил, что решение CAS содержит множество нарушений материального и процессуального права и свидетельствует о низкой квалификации арбитра:

«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования.

Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката».

Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры», — приводит слова Панича ТАСС.

«Ничего нет — ни проб, ни результатов»

В феврале 2020 года Устюгов эмоционально отреагировал на двухлетнюю дисквалификацию, которая лишила его золотой медали Сочи в эстафете. Евгений обещал бороться до конца:

«Вдумайтесь: ничего нет — ни проб, ни результатов. Нет никаких проб с мочой! Нет ни результатов лабораторных анализов, проба В не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории!

Притом мною были предоставлены доказательства отсутствия у этой лаборатории, которая якобы анализировала мою пробу, не только методики обнаружения, но и самих образцов для проведения анализов на соответствующий препарат», — возмущался спортсмен.

Проблема ещё и в том, что россиянин поздно спохватился. Главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко ещё в апреле 2018 года написал открытое письмо Устюгову, в котором предупредил тёзку о том, что под него серьёзно копают международные антидопинговые структуры, у которых есть вопросы по паспорту крови за период 2010-2014 годов.

Устюгов на письмо так и не ответил.

Неизвестно, предпринимал ли он какие-то активные действия. Судя по тому, как всё закончилось, вряд ли. Возможно, важные люди из руководства российского спорта посоветовали ему «сидеть тихо и ничего не делать». Итог в любом случае печальный.

Пострадали Шипулин и компания

Максима Чудова, Дмитрия Малышко и Ещё печальнее то, что дисквалификация Устюгова затронет ещё пять российских биатлонистов — Антона Шипулина, Ивана Черезова Алексея Волкова . Все они бежали с Евгением в эстафете либо в Ванкувере, где была бронза, либо в Сочи, где было золото. А Шипулин бежал с Устюговым и там, и там. Таким образом, у одного из лучших биатлонистов в российской истории теперь нет ни одной олимпийской медали. Также Малышко и Волков больше не олимпийские чемпионы, а Чудов — не олимпийский призёр.

Остаётся надеяться, что до серебряной медали Черезова в Турине-2006 функционеры из ВАДА и других организаций, сражающихся то ли с допингом, то ли с российским спортом, не доберутся.

У Устюгова есть ещё 21 день, чтобы обжаловать решение. Но в положительный исход не верится.