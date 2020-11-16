«Мы все должны извиниться? Путин? Лавров?» 

Норвежскому биатлонисту Тарьею Бе следует уточнить, кто, по его мнению, должен извиниться за применение российскими спортсменами допинга. Об этом журналист Дмитрий Губерниев заявил в своем телеграме.

На днях, как сообщал «Рамблер», Бе назвал Россию уже больше не великой биатлонной нацией, но по-прежнему очень важной для биатлона страной. Он выразил надежду, что скоро она вновь встанет на ноги, а главным условием для этого назвал не наказание, а принесение извинений.

«Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Или всем нашим врачам-пульмонологам извиниться? Производителям лекарств от астмы? Продавцам губной помады? Братишка, ты скажи конкретно…» — прокомментировал Губерниев.

В 2015 году Россия была обвинена в создании государственной допинг-системы и лишена права выступать под собственным флагом на Олимпиаде 2018 года, а Российское антидопинговое агентство — статуса соответствия. В 2018-м Всемирное антидопинговое агентство восстановило РУСАДА в правах и потребовало от России передать базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Россия сделала это. Позже выяснилось, что часть данных была удалена из базы, а часть изменена.

В декабре ВАДА лишило РУСАДА статуса и запретило спортсменам из России в течение четырех лет выступать под флагом своей страны. Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В первой половине ноября в CAS завершились слушания по этому делу. Вердикт будет вынесен позже.