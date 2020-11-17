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Биатлонисты Поршнев и Стрельцов заразились коронавирусом 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Биатлонисты Поршнев и Стрельцов заразились COVID
Фото: РИА Новости
Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к национальной команде.
Оба биатлониста проходили подготовку к сезону в составе сборной России, которая на этой неделе завершает последний перед стартом сезона тренировочный сбор. На прошлой неделе мужская команда провела две контрольные гонки в Ханты-Мансийске для отбора в состав на первые этапы Кубка мира. Поршнев пропустил оба старта, Стрельцов вышел только на первый, который прошел 11 ноября (седьмое место).
За последний месяц в мужской сборной России коронавирусной инфекцией переболели два биатлониста: Петр Пащенко и Александр Поварницын.
Состав сборной на первые этапы Кубка мира будет назван 18 ноября. В мужскую и женскую команды должны войти по семь спортсменов. Старт международным соревнованиям будет дан в финском Контиолахти 28 ноября.
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