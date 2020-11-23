Гараничев назвал беспределом частые проверки ВАДА 

— Я очень четко понял, что никто из нас ни от чего не застрахован. Иногда уже просто кажется, что этот беспредел перешел все возможные границы, — цитирует Гараничева RT. — Когда некоторые иностранные спортсмены пишут, что благодаря ВАДА и другим проверяющим организациям они находятся под надежной защитой, я могу их понять. Но когда ко мне за четыре месяца уже раз десять, если не больше, приезжали одни и те же офицеры ВАДА — и все это инициирует IBU, невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?