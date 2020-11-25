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Сборную России по биатлону изолировали из-за коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 23 часа назад
Сборную России по биатлону изолировали из-за COVID
Фото: РИА Новости
Сборная России по биатлону в связи с выявлением коронавируса в команде в полном составе изолирована до утра четверга, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) будет принимать решение об участии россиян в этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Да, в нашей команде есть случаи коронавируса. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будут заседать комиссия (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно», — передает РИА «Новости» его слова.

В начале ноября российских туристов из-за подозрения на коронавирус заперли в бункере на Кубе, в котором отсутствовал интернет и связь с ресепшеном отеля.
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