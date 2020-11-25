Сборную России по биатлону изолировали из-за COVID

«Да, в нашей команде есть случаи коронавируса. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будут заседать комиссия (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно», — передает РИА «Новости» его слова.