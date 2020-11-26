Биатлонист сборной России заразился коронавирусом

Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте сообщил о положительном тесте на коронавирус у Антона Бабикова и еще трех представителей сборной России, которая находится в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира.

"Стали известны результаты первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону. Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды: Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина", — говорится в сообщении СБР.

Сообщается, что в среду состоялось заседание медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), для которого российская сторона предоставила всю затребованную информацию — в первую очередь медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов. Документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира.

"По состоянию на утро четверга в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах. В графике команды также значатся плановые тесты на COVID-19. Часть команды должна пройти их 27 ноября, оставшиеся — на следующий день", — отмечается в сообщении.

В среду IBU сообщил о положительных тестах на коронавирус в командах России, Латвии и Молдавии. Имена спортсменов и членов команд, у которых был обнаружен COVID, не назывались. Как сообщил РИА Новости главный тренер российской национальной команды Валерий Польховский, члены сборной проходили тестирование по 3-5 раз, а последнее тестирование проводилось 19 ноября и показало отрицательные результаты.