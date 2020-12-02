Биатлонист Шопин поплатился за пьяный дебош 

Спортивные аналитик называют Юрия Шопина перспективным атлетом. Спортсмен показывает хорошие результаты на соревнованиях внутри страны и по идее должен давно представлять Россию на международном уровне. Есть одно «но» — тяга биатлониста к алкоголю. Чрезмерное увлечение спиртным стало поводом для исключения его из сборной в 2018 году. В 2020-м история повторилась.

Инцидент произошел в середине октября в якутском Алдане. После очередной упорной тренировки Шопин решил снять напряжение при помощи алкоголя. Возлияния затянулись, и, когда рано утром в дверь к биатлонисту постучал допинг-офицер, спортсмен еще не протрезвел.

«Визит незваного гостя встретил слишком агрессивно, что, наверняка, получило в итоге отражение в рапорте офицера», — говорится в статье.

При этом до сих пор не известно, прошел ли Шопин обязательный допинг-тест или нет. Журналисты надеются, что биатлонист все-таки сдал анализы, поскольку в противном случае ему грозит отстранение от участия на международных турнирах на четыре года.

1 декабря стало известно, что Шопина исключили из состава сборной России. Личный тренер спортсмена Юрий Охотников подчеркнул, что его подопечного отстранили за «неспортивное поведение». Срок отстранения заканчивается 6 ноября 2021 года.