Биатлонисту Шопину может грозить отстранение

«Если спортсмен уклоняется от сдачи допинг-пробы или тем более активно препятствует сдаче пробы, это должно стать предметом разбирательства со стороны антидопинговой организации. Если такие обвинения подтвердятся, то срок дисквалификации может составить четыре года», — цитирует Пацева РИА Новости.