На прошлой неделе 27-летний спортсмен был отстранен Союзом биатлонистов России на год от выступлений за нарушение спортивной рабочей дисциплины. Позже стало известно, что он угрожал допинг-офицеру и отказался сдавать тест, находясь при этом в невменяемом состоянии.

— Не слишком ли жестко наказали Юрия Шопина, который на сборе напился после тренировки, а утром наехал на допинг-офицера, отказывался сдавать тест?

— Как жестко? Все правильно — дисквалифицировали его на сезон. Это же не первый раз. Как-то Шопин напился на сборе на глазах украинской команды. Они были в шоке.

— Дисквалификация вопросов не вызывает, но его еще сняли с зарплаты в ЦСП. На что он жить будет?

— Правильно сняли. Если он получает еще деньги от региона, я бы и этих денег его лишил. Спортсмены не приносят материальных благ, они сидят на шее налогоплательщиков. Это нужно понимать, — цитирует Тихонова Советский спорт.