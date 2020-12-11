Российские биатлонисты повторили антирекорд

Сборная России по биатлону повторила антирекорд по числу гонок подряд без медалей. 11 декабря на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене завершилась женская спринтерская гонка. Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Таким образом, Россия осталась без медалей в 28-й гонке подряд. Россияне повторили антирекорд, установленный в сезоне-2019/2020. Последнюю награду в составе национальной команды добыл Александр Логинов, завоевавший бронзу чемпионата мира в гонке преследования, которая прошла 16 февраля 2020 года.
Ранее сообщалось, что белорусская биатлонистка сенсационно выиграла спринт на этапе Кубка мира.