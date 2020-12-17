Поэтому не надо нагнетать истерию вокруг российской команды. Все привыкли в свое время, что наша сборная постоянно попадала в призы. Но вот сейчас наступило время сложностей. Понятное дело, все хотят видеть, как наши ребята побеждают, занимают призовые места. Но в эстафете же боролись, а значит, команда нормальная. Пусть будет хоть 30, хоть 50, хоть 100 гонок без медалей. Можно стабильно выступать и быть в топ-10 в общем зачете, но при этом не попадать на подиум. И как оценивать такое выступление? Или один раз успешно выступить, заехать в тройку, но быть за двадцаткой сильнейших в общем зачете? Все познается в сравнении.