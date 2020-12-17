«Я очень скептически отношусь ко всем этим рекордам и антирекордам. Биатлон — это очень непредсказуемый вид спорта, тем он и интересен. Сегодня кто-то лучше выступает, кто-то хуже. У всех разные задачи. Кто-то недоволен четвертым местом, а кто-то довольствуется малым и радуется, когда попадает в топ-15.
Поэтому не надо нагнетать истерию вокруг российской команды. Все привыкли в свое время, что наша сборная постоянно попадала в призы. Но вот сейчас наступило время сложностей. Понятное дело, все хотят видеть, как наши ребята побеждают, занимают призовые места. Но в эстафете же боролись, а значит, команда нормальная. Пусть будет хоть 30, хоть 50, хоть 100 гонок без медалей. Можно стабильно выступать и быть в топ-10 в общем зачете, но при этом не попадать на подиум. И как оценивать такое выступление? Или один раз успешно выступить, заехать в тройку, но быть за двадцаткой сильнейших в общем зачете? Все познается в сравнении.
Нашим вполне возможно бороться за топ-10, просто часто, кто бежит побыстрее — им не хватает стрельбы. Эта тенденция видна уже на протяжении многих лет. Высокие скорости и фактически идеальная стрельба у лидеров. Конкуренция высокая, сейчас даже у Йоханнеса Бо нет запаса на один промах, как это было в прошлом году», — цитируют Ярошенко Известия.