Матч-центр
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Матч-центр
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
0 1
Ростов Ростов
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
0 0
Рубин Рубин
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
1 3
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Аугсбург
Аугсбург
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Арминия Арминия
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
18:15
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
20:30
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед