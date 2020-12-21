Гонки с общего старта в Хохфильцене продлили антирекордную серию сборной России до 39 стартов без медалей. Будут ли сделаны выводы?
Гонки с общего старта в Хохфильцене продлили антирекордную серию сборной России до 39 стартов без медалей. Будут ли сделаны выводы?
20 декабря в Хохфильцене завершился четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В мужском масс-старте победу одержал немец Арнд Пайффер, а лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший на 10-м месте. В женской гонке с общего старта победила норвежка Марте Рёйселанд, а единственная представительница России Ирина Казакевича стала 24-й. Сборная России отмучилась в 2020 году, следующий шанс добыть первую медаль в новом сезоне представится только в январе.