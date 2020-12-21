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Пора грызть ботинки: как Губерниев затыкает дыры в тонущем корабле биатлона 

News.ru 3 часа назад
Первый соревновательный месяц у Союза биатлонистов России (СБР), возглавляемого Виктором Майгуровым, получился провальным. Впервые в истории российская сборная не только даже не приблизилась к подиуму в декабре, но и не поднималась выше десятого места в личных гонках. Космические отставания на дистанции, кошмарная стрельба, отсутствие стрессоустойчивости — логичное следствие хаотичной межсезонной подготовки, при которой долго выбирали президента и тренеров, распустили лидеров на самоподготовку, не провели ни одного сбора в Европе. А теперь мы пожинаем закономерные плоды. За таким резким провалом результатов неизбежно бы последовало падение зрительского интереса, однако рейтинги трансляций биатлона по-прежнему весьма приличны, в чём заслуга Дмитрия Губерниева, который готов идти во все тяжкие, лишь бы удержать на плаву тонущий корабль.

Радуемся уже десятому месту

Выступления сборной России в первом триместре сезона стали рекордом на все времена. Ещё никогда россияне не заканчивали этот соревновательный отрезок без медалей. Но в этом не главная беда. В конце концов, в биатлоне габарит порой отделяет победу от неудачи, а просчёт в подготовке лыж может испортить отдельную гонку. Здесь глобальных просчётов и ошибок не было, да и команда выступала на редкость стабильно, а потому два десятых места Александра Логинова и одно Светланы Мироновой стали действительно лучшим результатом. Попадание в десятку как победа — это же ещё один антирекорд.
Кроме того, безмедальная серия сборной России продлилась до 39 гонок, и большей частью этой серии стали уже «успехи» команды Виктора Майгурова, а не его предшественника Владимира Драчёва. Неудачные серии случались в российском биатлоне и раньше, однако ещё никогда положение команды не было столь безнадёжным. От очередного антирекорда — отсутствия россиянок в женском масс-старте — спас случай. После провала в спринте Ирина Казакевич не участвовала в гонке преследования и отдала свою судьбу в руки соперниц, которые, на счастье, не смогли обойти её в общем зачёте. Но и участие в этой гонке не сильно помогло новичку сборной России.
Заняв 23-е место, она не попала в 25 лучших общего зачёта, также установив вечный рекорд страны для декабря, который будет ассоциироваться не только с Майгуровым, но и с главным тренером Михаилом Шашиловым, который обещал, что к четвёртой неделе соревнований российские девушки приведут себя в порядок.
Впрочем, сложно даже сказать, кому лучше предъявить претензии в этой ситуации. Руководству СБР, утвердившему тренером специалиста, который до 60 лет не подготовил ни одной спортсменки топ-класса, а гордится исключительно выпущенными в последние годы «полуфабрикатами» вроде Светланы Мироновой, Тамары Ворониной и Ирины Казакевич, которые блистают исключительно на общем низком уровне российского биатлона? Или же самому Шашилову, не способному дать вразумительный ответ ни на один конкретный журналистский вопрос?

Шоу должно продолжаться

На фоне невнятных выступлений биатлонистов яркую картину стараются поддерживать только корреспонденты и комментаторы «Матч ТВ». Дмитрий Занин запомнился огненным интервью с Евгенией Павловой, которая пожаловалась на некомфортную обстановку в команде и плохую стрельбу, Илья Трифанов взял комментарий у Себастьяна Самуэльссона, который хочет видеть россиян в нейтральном статусе не только на главных стартах, но и на Кубке мира. Однако главным шоумейкером был и остаётся Дмитрий Губерниев.
Популярный комментатор старается изо всех сил поддержать боевой дух в команде и не допустить очередных антирекордов. Когда неудачная серия зашла на четвёртый десяток, он принялся неистово жевать перчатку в прямом эфире, но даже это действо не помогло. Биатлонисты продолжили проигрывать, и вот он анонсировал, что в случае 50-й безмедальной гонки будет грызть собственный ботинок. Жалость к комментатору проявил бывший глава СБР Владимир Драчёв, который пообещал заказать для Губерниева перчатку и ботинок из шоколада, а последний даже наполнить коньяком.
Именно искромётные комментарии Дмитрия, шутки и хорошие мины при плохой игре пока позволяют удерживать аудиторию у экранов. При этом со стороны ветеранов биатлона, начиная с Александра Тихонова и заканчивая Анфисой Резцовой, в его адрес льётся непрерывная критика. Ругаются и многие болельщики в комментариях на спортивных сайтах, однако Губерниев умышленно кладёт свою репутацию на алтарь общего успеха, готов и дальше исполнять роль актёра-комика ради сохранения зрителя у экрана.
Очередным его перформансом стало обещание дать 100 тысяч рублей первому медалисту сборной России в этом сезоне. Приходится констатировать, что для будущего российского биатлона сейчас комментатор делает гораздо больше, чем спортсмены, тренеры и руководство СБР.

Обезболивающее скоро закончится, а на чём ехать дальше?

Все эти меры хороши, но их можно признать как обезболивающее для тяжелобольного. На некоторое время ему полегчает, но если не бороться с болезнью, поразившей весь организм, то рано или поздно эти препараты окажутся бесполезными. Так и тут героическая жертва Губерниева, кладущего на алтарь результата свою репутацию, может оказаться напрасной, если и после Нового года результаты не улучшатся. Пока тренеры и руководство СБР не могут дать внятного ответа, а бывший глава федерации Владимир Драчёв откровенно злорадствует.
Если команда действительно начинала сезон на фоне загрузки, что не раз случалось в предыдущие годы, то уже в Хохфильцене была бы видна положительная динамика у всех спортсменов, а не только у Александра Логинова. Во-вторых, тренер женской сборной Михаил Шашилов на пресс-конференции накануне стартов в Австрии обещал прорыв именно на четвёртом этапе, но там лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова, которая не имела никакого отношения к его подготовке.
Наконец, внесённые коррективы в состояние российских биатлонистов могут стать столь же безуспешными. В отличие от предыдущих лет, когда новогодние сборы проводились по логике в Европе, где биатлонистам и предстояло выступать дальше, сейчас они едут в Россию, и какой будет результат от этих тренировок, можно только предполагать. Не исключено, что в январе и феврале редкие заезды россиян на десятое место покажутся нам фантастикой.
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Комментарии 3
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Владимир Драчев , Тамара Воронина , Ирина Казакевич , Дмитрий Занин , Александр Тихонов , Себастьян Самуэльссон , Светлана Миронова , Татьяна Акимова , Дмитрий Губерниев , Евгения Павлова , Илья Трифанов , СБОРНАЯ РОССИИ
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