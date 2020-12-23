Логинов будет готовиться к Кубку мира по биатлону отдельно от сборной

Российский биатлонист Александр Логинов к январским этапам Кубка мира будет готовиться у себя дома в Саратове, в то время как национальная команда проведет тренировочный сбор в Сочи. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет Логинов.

Логинов является лучшим российским биатлонистом в нынешнем сезоне, однако в личных гонках на первых четырех этапах Кубка мира он не сумел подняться выше десятого места. К сезону чемпион мира в спринте готовился по индивидуальному плану отдельно от сборной.

По словам Кугаевского, после окончания австрийских этапов Кубка мира Логинов вернулся домой, где останется для подготовки к следующим стартам. Еще один тюменский биатлонист Евгений Гараничев в составе национальной команды поедет на сочинский сбор.

Кубок мира возобновится двумя этапами в Оберхофе (Германия), которые пройдут с 8 по 17 января. В этом же месяце еще один этап примет Антхольц (Италия).