Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от выступлений сборной России на этапах Кубка мира.
Россияне не попадали на подиум на протяжении 38 гонок кряду.
— То, что у нас нет медалей, — это увеличивает желание. Люди будут смотреть и следить. А самим биатлонистам нужно больше тренироваться. Если и нет медалей, виновата команда и вы сами. Повторюсь, нужно тренироваться и готовиться, — заявил Хабиб в эфире «Матч ТВ».
После четырех этапов Кубка мира сборная России — пятая в общем зачете Кубка наций. Лучший у россиян в мужском зачете — Александр Логинов (15-й), у женщин — Ирина Казакевич (26-я).
Пятый этап Кубка мира начнется 8 января в немецком Оберхофе. Там же пройдет и шестой этап. Тренерский штаб национальной команды уже объявил состав на этапы.