Союз биатлонистов России (СБР) выясняет обстоятельства массового снятия спортсменов со спринтерских гонок на «Ижевской винтовке» после приезда допинг-офицеров.
Как сообщалось ранее, со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок (шесть из которых представляли Ханты-Мансийск), у юниоров не вышел 21 спортсмен (в том числе пять человек из Тюмени). Это произошло после прибытия допинг-офицеров. Соревнования проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря.
«Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР. Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины. В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб. Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», — сказал ТАСС президент СБР Виктор Майгуров.