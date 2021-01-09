Норвежский биатлонист Тарьей Бе пожаловался, на то, что конкуренции с россиянами больше нет. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

По его данным, биатлонист рассказал, что следит за лыжными гонками, в которых российские спортсмены занимают лидирующие позиции. По его словам, он хотел бы видеть то же самое в биатлоне.

Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Антон Шипулин обратно, — заявил Бе.

20 декабря российская сборная по биатлону обновила личный антирекорд, проведя 39 гонок на этапах Кубка мира без медалей.

Антон Шипулин за годы спортивной карьеры шесть раз становился обладателем медалей на мировых первенствах. После завершения профессиональной деятельности в 2018 году он стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина , который победил на выборах в марте 2018 года.