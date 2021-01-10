Впервые за 43 гонки российские биатлонисты сумели завоевать медали на этапах Кубка мира.
Сегодня, 10 января, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли смешанную эстафету в Оберхофе.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия. Смешанная эстафета, 4х6 км
1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1:08.21,7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)
2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд) — отставание +0,7 (0+7).
3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — +12,1 (0+6).