Экс-лыжница Нильссон неудачно дебютировала в биатлоне

«Приятно, что мой дебют состоялся. Теперь я могу смотреть в будущее и надеяться, что всё будет в порядке. Это была совершенно новая для меня трасса — я много тренировалась в Эстерсунде. Будучи биатлонистом, нужно уметь закрыть все пять мишеней и при этом делать отличный спринтерский круг, но пока мне трудно. Мне нужно многому научиться», — приводит слова Нильссон Aftonbladet.