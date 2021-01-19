Если спортсмены вызывают у людей разные эмоции, это прекрасно. Если бы я был спортсменом, мне только хейт и подавай. Я бы хет-трики делал в НХЛ, тащил бы все подряд и выигрывал. Это классно, когда тебе пишут в директ. Смотрю на это спокойно, это удел известных людей. А хороших людей все равно больше. Мне тоже присылают один негативный комментарий на 500 позитивных, и я на него отвечаю», — цитирует Губерниева «Чемпионат».