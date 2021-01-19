«Спортсменов опять критикуют в социальных сетях? Я хочу сказать всем своим хейтерам, что я вампир и дракула. Я пью вашу кровь и питаюсь вашей ненавистью, перерабатываю ее в доброту и позитивную энергию. Популярность биатлона, популярность моей программы, моя популярность постоянно растут. У меня уже почти 500 тысяч подписчиков в инстаграме, уже перевалило за 10 тысяч в телеграме. Друзья мои, я директ читать не успеваю.
Если спортсмены вызывают у людей разные эмоции, это прекрасно. Если бы я был спортсменом, мне только хейт и подавай. Я бы хет-трики делал в НХЛ, тащил бы все подряд и выигрывал. Это классно, когда тебе пишут в директ. Смотрю на это спокойно, это удел известных людей. А хороших людей все равно больше. Мне тоже присылают один негативный комментарий на 500 позитивных, и я на него отвечаю», — цитирует Губерниева «Чемпионат».