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Матч-центр
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
2 0
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Байер
Байер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Арминия
Арминия
22:30
Штутгарт Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

Английская Премьер-лига

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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
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Байер
Байер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Арминия
Арминия
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Унион Унион
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
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Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

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Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити

«Я вампир и Дракула, пью вашу кровь и питаюсь вашей ненавистью». Губерниев ответил хейтерам 

Sport24 32 минуты назад
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его абсолютно не раздражает негатив, который льется на него в социальных сетях. По словам журналиста, он даже отвечает на комментарии хейтеров.

«Спортсменов опять критикуют в социальных сетях? Я хочу сказать всем своим хейтерам, что я вампир и дракула. Я пью вашу кровь и питаюсь вашей ненавистью, перерабатываю ее в доброту и позитивную энергию. Популярность биатлона, популярность моей программы, моя популярность постоянно растут. У меня уже почти 500 тысяч подписчиков в инстаграме, уже перевалило за 10 тысяч в телеграме. Друзья мои, я директ читать не успеваю.

Если спортсмены вызывают у людей разные эмоции, это прекрасно. Если бы я был спортсменом, мне только хейт и подавай. Я бы хет-трики делал в НХЛ, тащил бы все подряд и выигрывал. Это классно, когда тебе пишут в директ. Смотрю на это спокойно, это удел известных людей. А хороших людей все равно больше. Мне тоже присылают один негативный комментарий на 500 позитивных, и я на него отвечаю», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

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Комментарии 7
Биатлон , Видео , Дмитрий Губерниев
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